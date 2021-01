Danmarks vaccinationsplan skal justeres - AstraZeneca kan ikke levere

Danmark har bestilt millioner af vaccinerne

Danmark har lagt billet ind på at købe 3,9 millioner doser af vaccinen fra AstraZeneca.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde så sent som torsdag på et pressemøde, at hun ville have EU til at begynde at distribuere vaccinerne før godkendelsen.

- Det afgørende, set med danske briller, er, at der ikke må være nogle forhindringer eller forsinkelser fra EU's side i den her proces, sagde hun.

Men det ser altså ud til, at der vil komme forsinkelser på grund af problemer hos AstraZeneca.

Også problemer med Pfizer

Balladen med at få leveret vacciner fra AstraZeneca kommer oven i de øvrige problemer, som regeringen mener, der er med at modtage vacciner nok fra Pfizer.

Både Danmark og resten af EU er lige nu i krig med Pfizer om, hvor mange doser glassene fra vaccineproducenten indeholder.

For Pfizer meldte først ud, at de indeholdt fem doser vacciner.

Siden fandt en række EU-lande ud af, i et forsøg på at strække forsyningen, at det var muligt at hive en sjette dosis ud.

Det fik også Europas medicinal agentur, EMA, til at anbefale EU-landene at hive seks doser ud af hætteglassene. Og så skiftede Pfizer også deres retningslinjer.

Derfor tæller Pfizer nu seks doser per hætteglas, selvom det ikke er alle europæiske lande, der har succes med at få mere end fem doser ud glassene.

Det betyder ifølge regeringen også, at Pfizer nu mener, de kan levere færre kasser vacciner, da det er lykkedes at hive mere indhold ud af glassene.