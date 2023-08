En jæger fandt hans bil smurt ind i blod - tre uger senere vågnede han og kunne ikke tale

Det er ikke fordi, Jens Dalsgaard ikke havde noget på hjerte, at han var stille under sin speeddate i ’Landmand søger kærlighed’.

Faktisk var hans hoved fyldt med spørgsmål og fortællinger, da han blev placeret over for stutteriejeren Linea Pedersen, som han nærmest ikke kunne vente med at lære bedre at kende.

Men som det har været tilfældet, siden han var ude for en voldsom arbejdsulykke for seks år siden, havde han svært ved at få ordene ud. Ofte ligger de lige på tungen. I andre situationer – særligt de pressede – når de ikke engang så langt.

- Det er ekstremt irriterende. Jeg ved for det meste, hvad jeg vil sige, men jeg kan pludselig ikke udtale ordene, siger 28-årige Jens Dalsgaard fra Vojensområdet til TV 2.