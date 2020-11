Traktor-demonstration risikerer at blive superspreder-begivenhed, siger eksperter

Over 800 traktorer kørte lørdag i kortege til demonstrationer i Aarhus og København. Landmændene demonstrerede mod regeringens håndtering af minksagen. Endnu flere, der sympatiserer med landmændene, var mødt op for at deltage.

Og forsamlingerne uden for traktorerne kan risikere at blive kilde til coronasmittekæder. Det mener to eksperter, efter at have set optagelser fra de to byer.