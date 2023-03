Førstehjælperprisen 2023: Hardys søn reddede ham

- Hvis Henry og Tobias ikke havde været der den dag, så er jeg helt sikker på, at enten havde jeg været død, eller også havde jeg måske haft en hjerneskade, fordi jeg havde fået ilt for sent, siger Hardy Jensen fra Rødding.

Hvert år rammes 5.000 danskere af et hjertestop udenfor hospitalet, og deres chancer for at overleve afhænger af, hvor hurtigt, de får hjælp. Jo længere tid, der går, jo flere mister livet eller førligheden.

Men Hardy fik hurtigt hjælp, og der for er hans to redningsmænd indstillet til prisen, Årets Førstehjælper, der uddeles fredag den 17.marts.