Anders oplevede inflationskrisen i 70’erne og 80’erne: - Der er bedre styr på tingene i dag

Bedre styr på tingene i dag

Der er en grund til, at det lige netop er årstallet 1982, som vores inflationsniveau i dag bliver holdt op imod.

For kort efter, at Anders Balle havde købt hus i netop 1982, knækkede inflationskurven, og det fik en stor betydning for den nu pensionerede skolelærer og -leder.

- Vi måtte jo pludselig sætte tæring efter næring. Jeg synes ikke, vi decideret spinkede og sparede, men vi var da nødt til at passe på pengene. Men vi var også et ægtepar med to fornuftige lønninger, så det var nok betydeligt hårdere for de allersvageste, siger Anders Balle.