Dyrepark overrasket over familieforøgelse

Han glæder sig over de to nye medlemmer af kæmpeodderfamilien, men det er bestemt ingen selvfølge, at de overlever, da de ifølge biologen er meget sårbare.

Derfor handler det om at give det nybagte forældrepar de bedste betingelser - og det betyder lige nu, at familien får lov til at være i fred.

- Ro er nemlig meget vigtigt for en odderfamilie med små unger. Af samme grund har vi nu lukket kæmpeoddernes anlæg af, så der er mindst mulig aktivitet der i de kommende uger, siger Kim Skalborg Simonsen.