Hvidovre slår grim bule i Vejles håb om overlevelse

På udebane tabte vejlenserne 1-2 til Hvidovre i et opgør mellem rækkens to dårligst placerede mandskaber, hvilket fortsat er tilfældet efter bundbraget på den storkøbenhavnske vestegn.

En sejr over ligaens svageste hold ville have sendt Vejle forbi OB og Lyngby i tabellen, men sådan skulle det ikke gå i en nedslående indsats fra cheftræner Ivan Prelecs Vejle-mandskab.

Værterne tog føringen efter små 20 minutter efter et kontraangreb, som Vejle-forsvaret burde have afvist.

Efter en halv time fik Hvidovre mulighed for at øge til 2-0 på et straffespark, der blev givet efter et VAR-tjek, hvor dommer Jakob Sundberg takserede et benspænd til straffespark.

Liram Qamili blev sat til at eksekvere, men han hamrede bolden et godt stykke over mål.