Mangel på en bestemt type medicin sender 13-årig på intensiv

Der er altså rigelige muligheder for at den lille pille går i manko en tid lang. På lægemiddelstyrelsens liste angives også grunden til, at et produkt måske er truet af at gå i restordre. Øget salg og afsætning, leveringsvanskeligheder, forsinkelser og kvalitetsproblemer, er de hyppigste grunde til forsinkelserne.

Pakker med finsk tekst

Det er medicinalfirmaet Sanofi A/S, der forhandler Frisium, som Danni havde så gode resultater med. De skriver i dag til TVSYD,:

- Sanofi kunne i en periode ikke levere Frisium grundet øget efterspørgsel på det danske marked. Dette blev Lægemiddelstyrelsen orienteret om den 4. april 2023.

Det betød desværre, at patienter har været nødsaget til at skiftet til anden behandling. Frisium er nu på lager igen, og patienter kan behandles med Frisium fremover.

Sanofi har i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen fået tilladelse til at sælge finsk-sprogede pakninger af Frisium for at minimere varigheden af forsyningsvanskeligheden, meddeler altså Sanofi i dag.