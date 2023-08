Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner årligt til erhvervsuddannelserne

Det fortæller Kasper Palm, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG).

- Som det ser ud lige nu, koncentrerer vi os bare om at få det til at hænge sammen og at få det til at køre. Hvert år har vi færre elever og skal sidde og kigge på, hvilke lærere vi skal fyre, siger han til TV 2.

Sidste år skrev 250 lærlinge og nyuddannede under på et fælles opråb, hvori de berettede om alt for dårlige forhold på erhvervsuddannelserne.

De dårlige forhold er ikke ligefrem noget, der tiltrækker unge til uddannelserne, i en tid hvor faglærte i høj grad er en mangelvare.