Nanna frygter, at corona vil gøre starten på gymnasiet svær

Inden længe står 15-årige Nanna Qvick fra Bramming over for en af de første store overgange i et ungt menneskes liv.

Nemlig overgangen fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse.

For Nannas vedkommende starter hun på den internationale linje på Esbjerg Gymnasium 12. august.

Selv om hun glæder sig, er overgangen også præget af bekymringer om en mulig anden bølge af coronavirus.

- Når der er så meget snak om en anden bølge, så kan man ikke undgå at være lidt bange for, at det pludselig blusser op igen, siger Nanna Qvick, der er en af de fire personer, som TV SYD følger i deres vej tilbage til hverdagen oven på coronakrisen.

Særligt i den kommende periode, hvor det er vigtigt at få en god start, frygter den unge pige fra Bramming også, at det vil kunne påvirke mulighederne for at danne nye relationer og nære venskaber, når hun starter på gymnasiet.

- Det ville være ærgerligt, hvis man lukker skolerne ned igen. For når man skal starte i en ny klasse, så er en meget stor del af det er jo at få nye venner og være social på nye måder end før i tiden, påpeger Nanna Qvick.

Hun tænker meget på sine jævnaldrende, der ligesom hende skal starte på en ny skole.

- Alle dem, der er gået ud af niende og kommer ind i nye klasser og skoler. Det ville være lidt trist, hvis det hele blev lukket ned igen på grund af en ny coronabølge, siger Nanna.

I det hele taget tænker Nanna Qvick over, om den sociale afstand påvirker mulighederne for at danne nye venskaber.

- Jeg er bange for, om corona kan sætte sociale fodspor, hvis der kommer en ny bølge, siger Nanna Qvick, der i folkeskoletiden har haft en stor tilknytning til skolebandet 'Attitude'.

Ikke desto mindre mener Nanna Qvick også, at coronakrisen har haft positive effekter.

- Jeg er blevet mere opmærksom på, hvad jeg gør, hvor meget jeg vasker hænder og hvor meget jeg spritter af. Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg begår mig i det offentlige rum. Jeg holder mere afstand i køer. Så på en eller anden måde har corona også haft en positiv betydning, for vi er blevet mere hensynsfulde, mener Nanna Qvick.