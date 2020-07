Nu skal Nanna finde melodien uden skolebandet

I hånden holder Nanna Qvick den guitar, der har været med til at definere hende de sidste tre år i folkeskolen.

Vores genåbning I en række indslag og artikler under titlen 'Vores genåbning' følger TV SYD fire personer og deres vej tilbage til en normal hverdag i en tid, hvor flere og flere dele af samfundet åbner oven på coronakrisen. Udover indslag i TV SYDs nyhedsudsendelser kan du også læse de fire personers historier her på TVSYD.dk

Ved siden af hende sidder hendes veninde Maria med en ukulele, og sammen udgør pigerne to femtedele af skolebandet 'Attitude'.

De er mødtes for at spille og synge nogle sange sammen.

- Bandet betyder utroligt meget for mig, for jeg har aldrig sådan rigtig været i en rigtig gruppe. Jeg var aldrig en del af klikerne fra 0. til 6. klasse. Da vi så kom i 7. klasse, fandt vi sammen i 'Attitude'. Det var det første sted, jeg sådan rigtigt følte, at jeg hørte til, siger Nanna Qvick.

Men hvad gør man som ungt menneske, når det, der har været med til at definere en, sprænges til atomer, vennerne spredes og fremtiden er usikker?

Det er spørgsmål som disse, Nanna Qvick har haft tid til at tænke over i sommerferien, inden hun starter på den internationale linje på Esbjerg Gymnasium efter sommerferien.

Hun er en af de fire personer, som TV SYD følger på deres vej tilbage til hverdagen oven på coronakrisen.

Netop det faktum, at skolebandet blev svaret på den identitetsmæssige rodløshed, som Nanna Qvick havde følt indtil syvende klasse, gør, at det bliver svært at sige farvel til.

- Jeg håber virkelig, at vi holder kontakten i bandet, for det er virkelig noget, der har betydet utroligt meget for mig i de sidste tre år, siger Nanna Qvick.

Hvornår kan vi spille igen?

Bandet havde en del planlagte koncerter hen over foråret og sommeren, som desværre blev aflyst på grund af corona.

Nu er det ved at være for sent, for efter sommerferien skal to af bandmedlemmerne på HF, mens to andre skal på efterskole. Nanna skal selv på Esbjerg Gymnasium.

Det rejser naturligt spørgsmål om, hvornår bandet igen kan finde tid til at ses og spille sammen.

- Sidste gang, vi reelt spillede sammen til en koncert, var i september 2019. Så det er lidt skræmmende at tænke på, at vi det næste års tid nok heller ikke kommer til at spille sammen. Så der kommer til at gå rigtig lang tid, før vi finder et sted, hvor vi kan spille en koncert eller måske bare sidde og jamme, forudser Nanna Qvick.

Men når der lukkes en dør, åbnes der som bekendt en ny.

- Jeg håber, at sommerferien kommer til at gå langsomt. For der er jo mange ting, der forandrer sig det næste år, og der er mange personer, man skal have sagt ordentligt farvel til. For dem ved man ikke, hvornår man ser igen. Men på den anden side håber jeg også, det kommer til at gå hurtigt, for man glæder sig jo til at komme videre og prøve noget nyt.