Barn der drikker alkohol brugt som reklame

Alkoholreklamenævnet understreger, at der er tale om en overskridelse af deres retningslinjer for markedsføring af alkohol. Retningslinjerne fastslår, at børn og alkohol ikke må kobles sammen.

- Vi har lavet en annonce i et rejseunivers, og den har desværre haft et budskab, der kan mistolkes. Det har ikke væres vores hensigt. Der er ikke så meget andet at sige, end at vi beklager rigtig mange gange, siger Dan Prangsgaard, der er kommunikationschef hos Billund Lufthavn, og fortsætter: