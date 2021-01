Biskop: - Vi lukker ikke kirkerne

- Vi har, som kirke, et dobbelt hensyn at varetage. For det første skal vi ikke være med til at øge smitterisikoen, så vi skal være solidariske med det folk, vi er kirke for. Men samtidig har vi en betroet opgave i det at være kirke. I at være rum for de kirkelige handlinger såsom begravelser, bryllupper og barnedåb, men det er samtidig vigtigt at kunne komme med evangeliets trøst i den nuværende situation, siger Elof Westergaard.