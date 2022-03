Samtlige Esbjerg fB-ejeres seks klubber klarer sig dårligt

Succes eller kaos

FC Midtjylland og FC Nordsjælland har haft størst succes efter opkøb. Andre steder går det galt såsom i Vendsyssel, der var ejet af et schweizisk selskab, som holdt op med at betale løn.

- Der vil blive opkøbt flere klubber, og det er intet problem i sig selv at få udenlandske ejere. Men man bør tænke sig godt om, inden man sælger. Det har man haft meget dårlige erfaringer med i klubber som Næstved, Fremad Amager og Jammerbugt, og indtil videre går det den forkerte vej med Esbjerg, siger Sebastian Stanbury.

Han stiller spørgsmålstegn ved nogle af ejernes motiver.

- Skrækscenariet er, at det ikke er ejernes primære mål at bygge en fodboldklub op. At målet er at flytte spillere rundt for at tjene penge på dem. Det kan være svært at se, hvornår det er målet. Men når Esbjergs ejere lejer seks spillere ud fra Barnsley til Esbjerg, og de så ikke er dygtige nok, så virker det ikke fordelagtigt hverken for spillere eller for klubber, siger han.

