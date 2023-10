Hver nat ifører hun sig en maske og håber på et bedre liv

Det er langtfra alle, der får følgesygdomme. Men mange søvnapnøpatienter døjer som Vibeke Friedrichsen Hansen med dagtræthed, som gør, at de for eksempel har svært ved at få et arbejdsliv til at hænge sammen.

Andre får voldsom hovedpine eller falder simpelthen i søvn, når de kører bil, forklarer forskeren.

- Det kan godt være farligt ikke at behandle – og der er meget at vinde ved at behandle. Men det der med, at der kun er en behandling, der skal passe til alle, er ikke altid lykken, opsummerer Karin Jeppesen.

Villig til at prøve alt

Vibeke Friedrichsen Hansen drømmer netop om, at der en dag kommer en alternativ behandling til hende.

På dårlige dage kan trætheden være så voldsom, at hun kun kommer op af sofaen, når hun skal på toilettet. Der er simpelthen ikke kræfter til mere.

- Jeg er villig til at prøve alt. Jeg har et barnebarn på fire år og et på to en halv måned. Hvem pokker vil ikke gerne kunne huje rundt med dem?

- Jeg vil gerne være noget for mine børn og børnebørn. Jeg vil gerne være noget for mig selv. Men det kan jeg bare ikke, siger hun.