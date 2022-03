Med familie i fængsel, besluttede Mikkel sig for at blive fængselsbetjent

Han har sat sig for, at han ikke vil lade sig afskrække og tager opgaven med åbent sind. Han føler, at han bliver klædt godt på under uddannelsen, og at der er mange sikkerhedsforanstaltninger, som passer på fængselsbetjentene.



Derudover kender han til livet på indersiden af murene. Ikke fordi han selv har været indsat, men fordi han har familiemedlemmer, som i øjeblikket sidder i fængsel.

- Jeg tror, at man kunne have gjort meget for dem, så de ikke kom ind igen. Det er måske en naiv tilgang til tingene, men jeg tror, at jeg kan flytte mennesker og gøre en forskel, siger Mikkel.