Naboer til jordskred håber på bedre sikring

Ingen kom noget til skade under jordskredet, men fire huse på vejen blev evakueret af beredskabet omkring midnat.

- I og med, at vi ikke ved, hvordan jorden arbejder, så har vi valgt at sige, at vi skal evakuere. Og det gør vi i større bredde for at være på den helt sikre side, siger Thomas Dietz, der er beredskabschef i Vejle Kommune

Tilbage står beboerne på vejen med frygten for, at det kunne have have ramt dem.

- Det kunne lige så godt være kommet ind i huset, hvor man lå og sov, siger Birthe Andersen, der er nabo til jordskredet.