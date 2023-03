Boligordfører vil gøre op med parallelsamfund

Det fortæller han i programmet Ny på Borgen, der kan ses på TV SYD PLAY.

- Huslejerne stiger og svinger, fordi der ikke er noget til at regulere markedet i min verden. Der er det rigtig godt at have en bund af almene boliger, som er fast i pris og er med til at give konkurrence på de andre, siger han.



Fire områder i Syd- og Sønderjylland er på listen over omdannelsesområder, der tidligere var listen over hårde ghettoområder.

Thomas Monberg ønsker at kigge på områderne mere individuelt fremfor de nuværende fem kriterier.