Eksperter kalder det 'uhørt': Antallet af storke i Sønderjylland er i vækst

En forsmag på fremtiden

Udviklingen er bare et kig ind i en fremtid, hvor endnu flere storke vil kigge mod Syd- og Sønderjylland, lyder forudsigelsen.

- For få år siden var der kun et storkepar i Sønderjylland. Det var ret statisk det hele, og det var det samme storkepar, der kom til reden år efter år. Det, vi oplever nu og vil opleve de kommende mange år, er, at der vil være løbende udskiftning i storkerederne, og at bestanden vil udvikle sig videre op igennem Jylland, siger Hans Skov.

At der er kommet flere storke kan også tilskrives at man - ikke mindst i Tyskland - har gjort meget for at skabe bedre forudsætninger for storkene, når de kommer tilbage fra varmere himmelstrøg.

- Storkene har lagt deres trækrute og vinterkvarter om. Hvor de fleste tyske storke før var østtrækkere med vinterkvarter i Øst- og Sydafrika, så er et stigende antal tyske storke blevet vesttrækkere og har nu vinterkvarter på den Pyrenæiske Halvø, nogle er endda ikke længere væk end Frankrig. Det, at de ikke trækker ud af Europa, øger overlevelsesraten. I det vestlige Tyskland er der tillige sket meget naturgenopretning, som gavner storken, og overalt bliver storkene budt velkommen af mennesker, der sætter reder op til dem. Som i Danmark, er storken i Tyskland en højt elsket fugl, slutter Hans Skov.

