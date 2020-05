Det vælter ind med navne til det nye storkepar i Smedager

Det er et højdramatisk år i storkereden i Smedager, hvor Tommy og ungerne er døde, Annika er skræmt væk fra sin rede, og et nyt storkepar har slået sig ned i Tommy og Annikas gamle rede.

Som dagene går, ser det ud til, at det nye storkepar føler sig mere og mere hjemme i deres nye rede. I hvert fald har de lagt et par æg, og når de lige om lidt har været fast sammen i fire uger, bliver de også officielt betragtet som et storkepar af Storkene.dk.

Derfor skal det nye storkepar nu også have et navn, og det kan du være med til at bestemme. Siden i mandags har TV SYD modtaget over 1.200 forslag til, hvad storkene skal hedde. Blandt de mest populære navne er blandt andet:

Bonnie og Clyde

Søren og Mette

Mary og Frede

Men du kan også stadig nå at få dit navneforslag med i puljen.

Sådan finder vi navnet

Hvis du har et forslag til, hvad storkeparret skal hedde, skal du sende det til storke@tvsyd.dk senest den 1. juni klokken 12. Du må gerne give en begrundelse for dit forslag.

Herefter vælger TV SYD og storkene.dk de fem bedste indsendte navneforslag, og disse vil så igen blive sendt til afstemning blandt alle jer derude frem til mandag den 8. juni. Mere om denne del følger senere.

Du kan følge livet i Storkereden på vores livestream.

