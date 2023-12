Hækledesigner besøger hjemsøgte steder for at bevise, at spøgelser eksisterer

Som navnet antyder, tilhørte huset engang områdets herredsfoged - den øverste juridiske myndighed og dommer i et herred - og rygterne vil vide, at herrefogedens genfærd går igen.

- Tag bedre fat. Tag bedre fat. Tag bedre fat, siger de tre spøgelsesjægere nu i kor.

De tre ord skulle eftersigende have udgjort en sætning, som herredsfogeden yndede at bruge. Håbet er, at den genkendelig sætning skal få ham til at vise sig for spøgelsesjægerne, og for at kunne påvise at han er i huset, har gruppen placeret en lille bold, der normalt er et stykke kattelegetøj, i enden af rummet.

Gruppens teori er, at et spøgelse har et magnetfelt, og hvis det viser sig, vil det få boldens sensor til at blinke.

Spørgsmålet er bare, om bolden kommer til at blinke i nat?