Jarlov om annullerede advarsler: Nu får ingen ansvar i Minksag

- Den ene beskytter den anden

- Det er et problem, at der kan begås ulovlige handlinger, som har konsekvenser for tusindvis af mennesker, og som koster skatteborgerne milliarder af kroner, uden at det så meget som udløser en advarsel til nogle af de mennesker, som var ansvarlig for det, siger han.

- Den ene beskytter den anden. Og ansvaret bliver flyttet rundt. Og lige pludselig ender det med, at ingen har ansvar for, at man har begået så eklatante fejl, som der er blevet begået i Minksagen.



Fredag formiddag lød det først fra Statsministeriet, at den disciplinære advarsel, som departementschef Barbara Bertelsen, der kommer fra Esbjerg, blev tildelt i august 2022, bliver tilbagekaldt.

Kort efter har også Justitsministeriet oplyst, at det samme gælder Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, samt afdelingschef i Justitsministeriet, Anne-Mette Lyhne Jensen.