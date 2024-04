- Hvis børn er bange for, om de hører til i fællesskabet, og hvis fællesskabet er utrygt, så kan de finde sammen om at holde andre ude. Det er en social mekaniske for at sikre sig sin egen plads i fællesskabet, siger børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Sanne Lind.

Ifølge den seneste nationale trivselsmåling fra Børns Vilkår svarer 12,5 procent af de adspurgte, at de har været udsat for mobning henover det sidste skoleår. Det er i gennemsnit tre børn per skoleklasse.