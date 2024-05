Pårørende til beboere på Odinsgård råber regeringen op

Ifølge Lis Hansen skal hendes søn have mulighed for at tage på festival og i biografen i stedet for at blive plantet på sit bosted.

- Omsorgssvigt er okay, når det er kommunen. Hvis Mathias blev behandlet på samme måde herhjemme, var han blevet fjernet for længst, siger Lis Hansen.

Demonstrationen finder sted på Christiansborg Slotsplads i København mellem klokken 17:00 og 19:00 onsdag aften.