5 royale øjeblikke fra 2020: Dronningens runde fødselsdag blev fejret med coronahilsner

1. Genforening blev til "igenforening"

Genforeningens 100 års jubilæum var fra årets begyndelse slået stort op med mere end 1.100 planlagte arrangementer landet over. Dronning Margrethe varslede allerede i sin nytårstale 2019, at hun havde planer om at aflægge besøg i Sønderjylland i forbindelse med genforeningsjubilæet.



- I tusindvis strømmede folk til fra hele landet for at opleve kong Christian 10. ride over grænsen på den hvide hest. Måske mange i dag kan føle, at det ligger fjernt, men spørg sønderjyderne: De ved, at dér vendte et blad sig i Danmarks historie. Det kan vi godt være bekendt at fejre, når årsdagen kommer, og det vil vi fejre, sagde Dronningen i sin tale den 31. december 2019.

Men det planlagte besøg i Sønderjylland fik coronaudbruddet i marts desværre sat en stopper for.

Før epidemiens indtog i Danmark nåede Dronning Margrethe dog at deltage i den første officielle fejring af genforeningsåret, som fandt sted på Det Kongelige Teater i København den 10. januar. Her overværede regenten i selskab med blandt andre flere sønderjyske borgmestre et gallashow, som bød på musikalske indslag fra 1920, ballet og andre kunstneriske indslag. TV SYDs udsendte medarbejder sendte i den forbindelse en reportage hjem fra den røde løber. Læs den her.

I alt blev mere end 800 genforeningsarrangementer aflyst eller udskudt til 2021, hvor sønderjyderne nu planlægger en ”igenforening 2021”. Dronningen har allerede meddelt, at hun vil deltage.

2. Fødselsdag med coronasang

Corona ødelagde desværre også den officielle fejring af en anden festlig begivenhed i den royale årskalender. Nemlig Dronning Margrethes 80 års fødselsdag i april. Men heldigvis var danskerne og ikke mindst sydjyderne klar på at fejre regentens store dag med afstand, sprit og fællessang. Gråsten Slotskor havde på initiativ af Tove Hansen fra Rinkenæs valgt at tage opstilling på trappen foran Gråsten Slot den 16. april. Sammen med mange andre danskere sang de fødselsdagssang for majestæten på slaget 12.