Forslag om udvidelse af ulvezoner deler vandene blandt fåreavlere

Tirsdag kunne vi på TV SYD fortælle om fåreavler Torben Kousgaard, der allerede har mistet ni dyr til ulveangreb, og som gerne vil have ulvezonerne udvidet, så han kan få tilskud til beskyttelsen af sine dyr.



Men selvom fåreavler og professionel hegnsmand, Mads Roelsen, har ulvehegn omkring sine egne får, så er han ikke vild med tanken om at komme ind under en ulvezone.



- Det giver rigtig mange ekstra omkostninger ved daglig vedligehold. Vi skal ydersiden af tråden igennem minimum en gang i måneden for at være sikker på, at der ikke gror græs op, siger han.