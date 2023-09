Forældre må betale 200.000 kroner til privathospital, så 18-årig datter slipper for smerter

Derfor besluttede forældrene selv at betale for hofteoperationen til en samlet pris på 200.000 kroner.

- Det er ikke acceptabelt, at vi sætter en ung piges liv på pause. Og skaderne bliver kun værre, jo længere der går inden en operation, siger Nathalies mor, Berith Klug.

- Vi havde svært ved at se os selv i spejlet, hvis vi ikke gjorde noget. Vi ville gerne tro på det offentlige. Men det kan man bare ikke.

Styrelse står fast

Tidligere på året fik Nathalie Klug derfor foretaget den første operation, og om mindre end fire uger skal hun opereres for anden gang.

- Hun har drømme og mål, som hun vil opnå. Det kan hun ikke, så længe hun har hoftedysplasi. Det er nu, hun skal leve livet. Hun er ung og skal feste, leve, drømme, tænke stort, gå efter vilde ting og gå efter, hvad hun nu vil nå på en sejlbåd, siger Berith Klug om baggrunden for, at de selv har valgt at betale operationerne.

Mens Sundhedsstyrelsen har afvist tre privathospitalers ønske om at lave operationen for det offentlige, har styrelsen valgt at godkende endnu et offentligt hospital, så der i fremtiden er godkendt fire offentlige hospitaler til at klare behandlingen for det offentlige.

Agnethe Vale Nielsen, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, forklarer, at Sundhedsstyrelsen har valgt ikke at sprede de komplicerede behandlinger ud på for mange hospitaler.

Det sker for at sikre, at de læger, der foretager operationerne for det offentlige, har nok patienter til at holde deres evner ved lige.