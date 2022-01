Smitten stiger og falder i kommunerne: - Vi bør fortsat udsætte genåbning, mener overlæge

- Det er for tidligt at åbne for samfundet igen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ventede til, at der i flere dage havde været faldende smittetal og færre indlagte, før samfundet blev genåbnet, siger hun til Ritzau.

De høje smittetal betyder også, at mange blandt sundhedspersonalet på hospitalerne er smittet, hvilket også bør huskes, når man ser på det høje antal indlagte, mener Åse Bengård Andersen.

- Når personer i sundhedsvæsnet bliver smittet, gør det meget almindelig drift vanskelig, da der ikke er så mange muligheder for hjemmearbejde på et hospital.