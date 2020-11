Testbil vender tilbage: Udbrud på minkfarme og skole skyld i markant smittestigning

Baggrunden er, at smittetrykket i Billund Kommune i den seneste uge har været stærkt stigende.

For en uge siden - den 10. november - var der 16 smittede i kommunen. I dag er der konstateret 56 smittede over den sidste uge. Det giver et incidenstal på 211 smittede per 100.000 indbyggere.

Myndighedernes bekymringsgrænse for incidenstallet ligger på 20 per 100.000 indbyggere.

Analyser af tallene viser ifølge kommunen, at smitten, som de seneste dage er konstateret, kommer fra to primære kilder:

Et smittetilfælde på Billund Kulturskole har spredt sig til også at berøre flere lokale institutioner, herunder BillundSkolen og Billund Internationale Skole. Og så kan flere nye smittetilfælde spores tilbage til udbrud på de fem smittede minkfarme, som ligger i kommunen.