Det skal der nu ske med storkeungen fra Smedager

Eksperterne fra storkene.dk vurderede, at storken ikke ville kunne flyve fra reden, når den tid kommer i sensommeren. Derfor besluttede de, at storkeungen skulle hentes og bringes til et plejecenter syd for den dansk-tyske grænse i byen Erfde.

Valget er faldet på det sted, fordi de i forvejen har fem storkeunger med præcis samme udfordring.

Ungen fra Smedagers ene vinge er ifølge storkeekspert Mogens Lange vokset for hurtigt.

- Den er blevet for tung til, at senerne kunne følge med. Fordi de ikke kan følge med, så er de ikke stærke nok til at holde vingen på plads, siger han.