Storkeunge skal fjernes fra rede

Ungen skal til et plejecenter i Erfde syd for den dansk-tyske grænse, hvor de kender til den lidelse.



- Det er bedre, at den kommer et sted hen, hvor de har ekspertisen i at arbejde lige nøjagtig med det her problem. Der er fem andre storkeunger på centret med samme problem, fortæller Mogens Lange, der er storkeekspert hos storkene.dk.

Hvorfor vælger I at gribe ind i stedet for at lade naturen gå sin gang?

- Det er fordi, at vi har brug for alle de storke, der overhovedet kan komme på vingerne herhjemme, fordi vi har så få. Den kunne jo komme tilbage og blive en dansk ynglestork på et tidspunkt.