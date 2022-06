Smalleste sted nogensinde i Tour de France-løb kan få uventet rolle, vurderer Dennis Ritter

Sådan lyder det fra TV 2s erfarne cykelkommentator Dennis Ritter, når han skal pege på et sted, hvor ruten kan volde rytterne lidt problemer.



- Jeg har kørt den igennem to gange, og vi har talt om, at det her skovområde kan blive en udfordring for et stort cykelfelt.

En tur i danmarkshistorien

Men meget tyder dog på, at etapen gennem det syd- og sønderjyske område ender med en massespurt på Augustenborg Landevej, vurderer Dennis Ritter, der kalder hele ruten fra Vejle til Sønderborg som at bladre i en bog om danmarkshistorien.

- De udenlandske kommentatorer får travlt den dag. Rytterne kommer jo forbi Jelling-monumenterne, Koldinghus, Christiansfeld og Dybbøl Mølle. Så der er masser at fortælle om, siger Dennis Ritter.