Disse historier gik i hjernen og hjertet i første halvdel af 2021

Blandt årets mange tusinde historier på TVSYD.dk gik nogle af dem i særlig grad i enten hjertet eller i hjernen.

Vi har udvalgt de bedste måned for måned fra januar til juni her.

Som for eksempel i april, hvor vi bragte historien om, hvordan man kan undgå at betale negative renter. Det taler nok mere til hjernen end hjertet, at man skal betale ærgerlige penge for at have sin opsparing stående i banken. Artiklen var en af månedens mest populære på tvsyd.dk.



Derimod var der flere følelser på spil i historien fra marts om Monika Grahl og hendes nye hundehvalp. Hun måtte aflive sin hundehvalp, som hun havde købt hos en sælger, der er tiltalt for ulovlig import af hundehvalpe fra Polen.

Hvalpen var syg, og Monika måtte adskillige gange til dyrlægen med den. I alt brugte hun tusinder af kroner på dyrlægeregninger, og til sidst var hun tvunget til at få hvalpen aflivet.



Den historie rørte mange læsere i hjertet. Klik på linket og læs hele historien nedenfor.